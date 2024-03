Nicolás Núñez repasa su salida de U. Católica y reconoce que "sentí un quiebre con la dirigencia, principalmente con Juan Tagle"

Nicolás Núñez realizó reveladoras declaraciones con respecto a su salida de Universidad Católica, tras la eliminación de Copa Sudamerica a manos de Coquimbo Unido.

En conversación con radio ADN, el entrenador reconoció que luego de la derrota ante los "piratas" se generaron diferencias irreparables con la directiva, especialmente con el presidente Juan Tagle.

"Después del partido con Coquimbo, sentí un quiebre con la dirigencia, principalmente con Juan Tagle", declaró.

"Cuando llegué al club, siempre se expresó que todo lo que se diría en conferencia de prensa iba a estar alineado entre entrenador y dirigencia. Después de perder con Coquimbo, se me acercó el encargado de prensa y me dijo que Juan Tagle quería habar para decir que yo iba a estar en evaluación y que había responsables directos", aseguró el DT.

En la misma línea, el exestratego de Magallanes apuntó que "ahí sentí que Tagle no cumplió ese acuerdo que estaba conversado, porque quizás su rabia, o sus emociones, lo traicionaron. Estaba en su derecho, pero hay una forma para hacer las cosas, yo también tenía derecho a decir muchas cosas y, por estar alineado, no las dije".

Asimismo, el exfutbolista sostuvo que "ahí se rompió algo, no sé si la confianza, pero sí una forma de hacer las cosas por cómo lo había planteado Universidad Católica".

Respecto al momento exacto en que fue cesado de sus funciones, Núñez recordó que "Juan Tagle me dijo las cosas buenas que él sentía que habíamos ganado, pero que harían uso de la cláusula, porque sentían que la eliminación ante Coquimbo era un golpe importante, que el año pasado también pasaron por lo mismo y después no lo pudieron revertir más, así que ahora decidieron cambiar de técnico".

Además, aseguró que luego de ese episodio "no tuve explicaciones ni argumentos de 'Tati' Buljubasich (gerente deportivo). Me dieron la palabra a mí y yo solamente les di las gracias, porque esto me pilló de golpe, fue sorpresivo".

De todas maneras, remarcó que "no me arrepiento de haber ido a Universidad Católica, de estar en esos momentos difíciles del club. Para mí fue una experiencia increíble, sigo sosteniendo lo mismo del gran club que tenemos. Espero que les vaya muy bien, que vuelvan a ser competitivos, tengo un cariño importantísimo por Católica".

