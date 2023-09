Nicolás Massú y caída en Copa Davis: "Nos va a servir de aprendizaje"

Nicolás Massú, capitan del equipo chileno de Copa Davis, se refirió al desempeño de los tenistas nacionales en las series ante Suecia, Italia y Canadá, en las que no se consiguieron los resultados necesarios para pasar a la ronda de ocho mejores del certamen mundial.



"Esta derrota nos va a servir de aprendizaje. Es difícil, pero no más de lo normal cuando se pierde. No hay otra fórmula que seguir intentándolo. Me siento orgulloso de lo que han entregado los jugadores", reflexionó el ex deportista en diálogo con el sitio oficial del torneo.



Al ser consultado por las lecciones de los resultados, dijo: "Nos sentimos muy cerca, peleamos hasta el final. Pero es importante que las derrotas sean parte de la carrera de un deportista, está bien que (nos) duela porque significa que eso te interesa, es el fuego interno. Si hay que llorar, hay que llorar".



"Muchas chances se nos fueron contra Italia, si hubiéramos tomado esas oportunidades la historia hubiera cambiado. Y con Canadá otra vez tres set points que se escapan en el dobles. A veces pasa, pero no cinco partidos seguidos. Es doloroso, pero así es el deporte", mencionó.



Alejandro Tabilo y Cristian Garin también tuvieron palabras para referirse a sus respectivos desempeños en Davis. "Son puntos que pueden cambiar todo. Ojalá para la próxima esto sea un aprendizaje y se nos den a nosotros", reflexionó el zurdo.



En tanto, "Gago" señaló que "tuve mala suerte en momentos clave del partido y en una superficie que no te perdona. Perder un partido que estaba tan cerca, duele".

