Nicolás Jarry por triunfo ante Matteo Arnaldi: "Tuve que subir mi nivel cada vez más y terminé jugando muy bien"

El tenista nacional Nicolás Jarry (23° del ranking mundial) debió esforzarse al máximo para derrotar al italiano Matteo Arnaldi (48°), resultado que le permitió instalarse en los cuartos de final del ATP 500 de Beijing.



Pese a la buena presentación del europeo, sobre todo en los dos primeros sets, el "Príncipe" cosechó un un trabajador triunfo por 6-7, 7-6 y 6-3, para avanzar a la fase de los ocho mejores.



Tras el cotejo, el chileno sostuvo que "fue un partido muy batallado. Matteo está jugando muy bien, viene con mucha confianza y es un tremendo competidor. Tuve que subir mi nivel cada vez más y terminé jugando muy bien".



Asimismo, el nieto de Jaime Fillol dijo estar "muy contento con mi consistencia durante todo el partido, por como logré mantenerme tranquilo y seguir fiel al trabajo. Intento confiar mucho en todo lo que estamos trabajando con mi equipo".



Por último, la primera raqueta criolla subrayó que "salió todo muy bien y estoy contento de estar en cuartos de final. Del próximo partido aún no sé, no he visto el cuadro y no sé contra quién juego".



Por el paso a semifinales, Jarry se verá las caras con el ganador del duelo que animarán el alemán Alexander Zverev (10°), octavo sembrado, y el español Alejandro Davidovich Fokina (25°).

