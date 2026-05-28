Nicolás Córdova se muestra optimista con la participación de la Roja en el Mundial Sub-17 de Qatar: "Podemos cumplir un buen papel"

Si bien Nicolás Córdova, técnico interino de la Selección chilena adulta y jefe de selecciones juveniles masculinas, está enfocado en los trabajos de cara a los amistosos de la fecha FIFA de junio, también piensa en la participación de la Roja en el Mundial Sub-17 de Qatar.

En ese sentido, el estratego se mostró optimista de que el combinado nacional juvenil realice una buena actuación en la cita planetaria, donde quedó ubicado en el Grupo J junto a Estados Unidos, Montenegro y Argelia.

"Son obviamente rivales difíciles. Creo que podemos cumplir un buen papel", expresó el adiestrador en declaraciones compartidas por el departamento de comunicaciones de la Selección.

Además, comparó el nuevo desafío con el torneo anterior, donde Chile quedó eliminado pese a sumar cuatro puntos: "Fuimos la única selección que sacó cuatro puntos y no clasificó, por lo tanto esperamos poder ya jugar en las fases de muere-muere, que es lo que tenemos como objetivo con esta categoría".

A su vez, resaltó que varios jugadores de la generación 2009 ya debutaron en Primera División: "Cuando debuta un chico que lo tenemos acá en la selección para nosotros es lo máximo porque sabemos que al final el que está ganando es el fútbol chileno. Todo lo que hacemos lo estamos haciendo en función del jugador y para el jugador. Hemos encontrado una respuesta de los clubes muy buena".

Por último, Córdova hizo un llamado a los hinchas a acompañar a la Sub-20 en el Estadio Nacional para el amistoso de este sábado ante Brasil: "Estamos apostando a nivel juvenil a jugar lo más posible y contra los mejores rivales posibles, porque la única forma de crecer es la competencia con los mejores".

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