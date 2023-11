Nicolás Córdova revela su intención de crear una Selección Chilena sub 18 y sub 13

Tras la renuncia de Eduardo Berizzo a la banca de la Selección Chilena, Nicolás Córdova asumió como técnico interino y dirigió en la derrota frente a Ecuador en Quito.

El entrenador nacional volvió a referirse a su paso por la Roja, explicó por qué la Federación de Fútbol de Chile lo eligió a él y detalló su proyecto en el balompié nacional como jefe técnico de las selecciones juveniles.

"Es una situación fortuita. En condiciones normales, lo que pasó con Eduardo no pasa. Generalmente el técnico se va antes de la fecha FIFA o después, no entremedio. Yo era el único DT en toda la federación con licencia Conmebol, así que salir a cuatro días del partido a buscar un técnico era difícil. Se generaron situaciones que obligaron a que estuviese ahí, independiente si tuviese las competencias para hacerlo", expresó en conversación con ESPN.

"Yo no elegí estar en la Selección adulta, me lo pidió la Federación. Yo soy un entrenador que trabaja para ellos y, si en estos momentos necesita de mi ayuda, obviamente prestaré mis servicios. Me encontré en el lugar y el momento y me tocó a mí. Podría ser otro entrenador", añadió.

Sobre su trabajo en Juan Pinto Durán, sostuvo que "el principal motivo de mi llegada es iniciar un proceso metodológico para las selecciones juveniles, pero el proyecto es mucho más amplio. Hay un problema muy profundo, que es toda la estructura de nuestro fútbol joven. Es lo que estamos tratando de arreglar todos, los clubes y la federación. Hay una línea metodológica desde la Sub 20, donde queremos hacer una sub 18 y una sub 13 para que el proceso sea mucho más completo que ahora y no se interrumpa cada vez que la selección termina un proceso. La generación 2007 hace dos años no tiene selección".

También, agregó que "está en mi esencia dirigir y para tomar estos desafíos también hay que tomar riesgos. Para mí sería fácil tomar palco, traer un entrenador para cada categoría, evaluar su rendimiento en un Sudamericano y decidir si sigue o no, pero no es lo que pretendo. Es un proyecto muy distinto a otros. Somos un grupo de entrenadores, tienen que llegar otros más, donde ninguno será DT de ninguna categoría hasta un mes antes de la competencia. Somos todos parte del staff de las selecciones juveniles y cualquiera puede dirigir cualquier proceso".

