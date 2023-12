Nicolás Castillo se estaría alejando de Universidad Católica tras polémico episodio de agresión

El regreso de Nicolás Castillo a Universidad Católica, que hasta hace unas cuantas semanas estaba más cerca que lejos de concretarse, parece desvanecerse, tras el polémico episodio de agresión que el ariete protagonizó esta semana en las dependencias de San Carlos de Apoquindo.



Y es que el goleador fue acusado de insultar y agredir al técnico de básquetbol del Club Social y Deportivo Universidad de Chile, Isaac Arévalo, por llegar al reducto precordillerano para disputar un torneo junto a la sub 13 y sub 15 con una camiseta de la U.



"Nadie te puede agredir en la calle por andar con la camiseta de otro equipo. Ya había pasado el sector de las barreras, me faltaba llegar al Edificio de Deportes, que es donde están las canchas de vóleibol y básquetbol, cuando me cruzo con una camioneta que venía bajando", expresó el DT hace unos días en diálogo con Las Últimas Noticias.



Además, agregó: "He ido miles de veces a San Carlos y nunca me había pasado nada. Hacemos muchas actividades en conjunto (...) Este chico empieza literalmente a gritarme porque andaba con una polera de la U. '¿Tú sabes dónde estás parado?', me decía. Madre fue lo más suave que me dijo, yo creo. Le expliqué que no era hincha ni venía al fútbol, sino que era entrenador y tenía que ir al Edificio de Deportes. Ahí me dijo 'sácate la polera o te la voy a sacar'".



"Se bajó y me dijo ya, pongámonos a pelear. Se abalanzó sobre mí y me tomó del cuello de la polera. Se necesitan al menos tres tirones para rajar una camiseta así y ahí fue cuando le advertí que iba a grabar", dijo sobre la agresión.



El hecho generó incomodidad al interior del elenco universitario, sumando varios votos en contra para su retorno, según información de Al Aire Libre, puesto que el episodio disciplinario contrasta con la positiva evaluación del cuerpo técnico y la dirigencia.

PURANOTICIA