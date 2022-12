Mundial Qatar 2022: Polonia y Senegal aspiran a sorprender a Francia e Inglaterra este domingo

Francia e Inglaterra saltan a la cancha este domingo, buscando asegurar cómodamente su paso a cuartos de final de la Copa del Mundo Qatar 2022. Eso sí, para sacar pasajes a la ronda de ocho mejores, deben pasar por encima a Polonia y Senegal, dos combinados que podrían causar estragos en este Mundial de las sorpresas.

Primero, serán los actuales campeones del mundo los que saldrán a la cancha a enfrentar a los polacos. Si bien los galos venían mostrando un soberbio nivel en sus partidos, tuvieron un tropezon al caer en el último partido de fase grupal ante Túnez por la mínima.

No obstante, clasificaron como líderes del grupo D, obligando a un enfrentamiento con Polonia, que finalizó segunda en el grupo C tras Argentina, y que no muestra una claridad en su juego ofensivo. Solo le pudo convertir dos tantos a Arabia Saudita.

Más tarde, a las 16:00 horas, otro candidato al título saltará al terreno de juego. Y es que Inglaterra ya demostró su favoritismo en la fase grupal, al derrotar con contundencia a Irán, Gales e igualando sin goles con Estados Unidos, finalizando en la punta del Grupo B.

Por delante, tendrán a una selección de Senegal que si bien tuvo su debut perdiendo ante el combinado de Países Bajos, primer clasificado a cuartos, supo reponerse y de la mano de un interesante juego pudo derrotar a Catar y agónicamente a Ecuador.

Las selecciones que resulten victoriosas de estos enfrentamientos, se medirán entre sí durante la próxima fase. En caso de mantenerse el favoritismo, podrían chocar dos de los equipos favoritos de la cita mundialista, dando vida a uno de los partidos más interesantes del año.

