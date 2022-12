"Mono" Sánchez y arribo de Miguel Pinto a Coquimbo: "Le advertí, que venga nomás, pero que el arco es mío"

Este martes fue oficializado como nuevo refuerzo de Coquimbo Unido el experimentado guardameta Miguel Pinto, quien se reencontrará en la Cuarta Región con su ex compañero en Unión Española, el también portero Diego Sánchez.

En entrevista con Las Últimas Noticias, el "Mono" bromeó sobre el reencuentro con el ex arquero hispano, asegurando que "yo le advertí, que venga nomás, pero que el arco es mío".

En un tono más serio, Sánchez apuntó que "cuando hay una buena relación es mucho más fácil, la competencia se hace más llevadera", destacando además lo positivo que será para los piratas la llegada de Pinto.

"Sabía que vendría desde hace unos días, por medio de otros compañeros, y después también lo conversé con él y me lo confirmó. Me parece buena onda, Miguel es un elemento muy positivo para cualquier equipo", resaltó el cancerbero de 35 años.

Asimismo, el ex Deportes Antofagasta valoró que "me tocó compartir con él en Unión y cuando me tocó jugar a mí siempre estuvo con la mejor disposición, dando todo el apoyo. Eso se agradece y hay que reconocerlo porque no es fácil".

