Miguel Ponce dijo adiós a Santiago Wanderers lanzando dardos a los directivos del club

El triunfo por 2-0 como local ante Deportes Santa Cruz no sólo marcó para Santiago Wanderers su cierre de la temporada 2022 en la Primera B, sino que también el adiós de Miguel Ponce, quien no continuará como entrenador de cara a la siguiente campaña.

El estratego alcanzó a estar apenas seis meses en la banca del cuadro "caturro", el que tomó en zona de descenso a Segunda División y lo alejó de ese peligro, aunque no le alcanzó para ir a la liguilla por el ascenso.

Tras la victoria, el "Chueco" tuvo su última conferencia de prensa, la cual admitió que asistió obligado y por respeto, al expresar: "No tenía muchas ganas de estar acá".

Sobre su etapa en el "Decano", sostuvo: "Se sacó la tarea adelante, se salvó a Wanderers del descenso inminente, tomé el equipo con 7 puntos y lo entrego con 42, eso resume mucho lo que hicimos como cuerpo técnico. Después los objetivos cambian en el camino, pero lamentablemente no alcanzó".

"La magia no existe, los proyectos que como ahora se inician en el mes de noviembre son los que tienen que dar la respuesta si son un fracaso o no, porque los proyectos no se inician en la segunda rueda con un tercer o cuarto técnico. Los proyectos se inician meses antes de la primera fecha, creo que desde ahí se comienzan a cometer errores, yo llegué a tratar de solucionar cosas", añadió.

Consignar que ya se habla de que el reemplazante de Ponce sería el uruguayo Francisco Palladino, quien acaba de clasificar con el Deportivo Maldonado de Uruguay a Copa Libertadores.

PURANOTICIA