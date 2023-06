"Mejor noticia del día": Hinchas del Flamengo festinaron con anuncio de Vidal sobre su salida del club al final de temporada

Una sorpresiva noticia dio a conocer este lunes Arturo Vidal, quien arribó al país para sumarse a los trabajos de la selección chilena con miras a los amistosos ante República Dominicana y Bolivia.

"Tengo contrato hasta diciembre, no seguiré en Brasil. Quiero disfrutar lo que me queda de contrato, ganar los tres campeonatos que me quedan y después veremos", dijo el "King" en su llegada al aeropuerto de Santiago.

Las palabras del mediocampista fueron replicadas por el portal brasilero Globoesporte y de paso, hicieron eco en los exigentes hinchas del "Mengao", que "celebraron" en redes sociales los dichos del formado en Colo-Colo.

"Es una pena tener que aguantar seis meses más", "puedes irte hasta ahora mi amigo, sin resentimientos", "mejor noticia del día" y "¿puede ser antes?", fueron parte de los comentarios de los fanáticos en la cuenta de Twitter del citado medio.

