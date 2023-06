Arturo Vidal comienza a decir adiós a Flamengo: "Claramente no seguiré en Brasil"

Este lunes arribó al país Arturo Vidal, quien se integrará a los trabajos de la selección chilena con miras a los amistosos ante República Dominicana y Bolivia.

En su llegada al aeropuerto de Santiago, el "King" dialogó con los medios presentes y entregó una importante noticia con respecto a su futuro, ante la escasa continuidad que está teniendo en el Flamengo, donde este domingo ni siquiera vio acción en la goleada sobre Gremio.

"Tengo contrato hasta diciembre, claramente no seguiré en Brasil. Me encantaría volver (a Chile), pero tengo que verlo en el momento. Quiero disfrutar lo que me queda de contrato, ganar los tres campeonatos que me quedan y después veremos", reveló el volante.

De todas formas, el bicampeón de América optó por no referirse a un eventual retorno a Colo-Colo, puntualizando que "es falta de respeto a otros equipos hablar de eso, tengo contrato en Flamengo. Hablaré cuando esté libre, ahí veré lo que quiero".

Por otra parte, Vidal también evitó entrar en polémica a propósito de la automarginación del portero Claudio Bravo, quien optó por tomar vacaciones y no sumarse a los partidos de la Roja.

Al respecto, el oriundo de San Joaquín señaló que "no me gusta hablar de los que no está, cada uno toma la decisión que ve. Yo estoy agradecido de estar citado, algunos dejaron sus vacaciones. Lo más importante es la selección, pero comparto la decisión que cada uno tome".

