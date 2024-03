Maximiliano Guerrero y el triunfo de la U frente a O´Higgins: "Se vio reflejado que somos protagonistas"

Universidad de Chile estiró su buena racha en el Campeonato Nacional con un triunfo por 1-0 sobre O'Higgins, resultado que le permitió a los azules llegar a cuatro victorias al hilo e instalarse como único escolta de Deportes Iquique.

El autor de la única conquista del elenco laico fue el delantero Maximiliano Guerrero, quien tras el compromiso valoró su buen presente en la escuadra que adiestra Gustavo Álvarez.

"Contento. Me pone feliz por cómo se dan las cosas y cómo juega el equipo", comentó el ex Deporte La Serena, quien ya había convertido un gol en este torneo, cuando derrotaron por 3-1 a Deportes Copiapó.

Sobre la actuación de los universitarios ante el Capo de Provincia, "Maxi" destacó que "se vio reflejado que somos protagonistas, queremos ir a buscar el partido de principio a fin. Feliz de aportar con un gol".

En la misma línea, aseguró que "el profe dice que hay que ir partido a partido. Mantener la cabeza y los pies sobre la tierra, disfrutando de cada proceso. Y enfocado en seguir mejorando ante cada rival".

Por último, Guerrero remarcó que "estoy contento y tengo mucha confianza. El equipo me da toda confianza, el técnico también. Aprovecho cada situación que se me da. Casi logro anotar dos, por circunstancias no pude".

