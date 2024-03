Maximiliano Guerrero pese al buen momento que vive U. de Chile dice que están "con los pies en la tierra"

Universidad de Chile comenzó con todo el Campeonato Nacional 2024. Los azules han ganado los tres partidos que han disputado, incluyendo el Superclásico ante Colo-Colo, donde acabaron con una racha negativa de 23 años sin triunfos contra el "Cacique" en el estadio Monumental.

Pese al gran arranque y mantener campaña perfecta, en el plantel del conjunto estudiantil prefieren ir con mesura, tal como lo manifestó Maximiliano Guerrero.

"Estamos enfocados en hacer las cosas bien. El profe nos da todas las instrucciones y nos deja al tanto de todo para llegar al día del partido y estar súper claros a la forma de jugar. Si bien se han dado buenos resultados, nosotros estamos con los pies en la tierra, vamos paso a paso. Queremos ir logrando siempre una victoria y dejando los puntos para nuestro lado", reconoció el atacante en conferencia de prensa.

Sobre el duelo de este sábado frente a O'Higgins, sostuvo que "sabemos que partieron muy bien el torneo. No creo que ellos quieran venir a meterse atrás, creo que irán a buscar el partido de principio a fin. Nosotros estamos muy convencidos de lo que tenemos que hacer".

Además, el ex Deportes La Serena valoró su presente en el elenco laico: "La confianza que me han dado mis compañeros y el profesor me ha llevado a llevar los partidos de buena forma. Sabemos que la U es un equipo que tiene alta presión, pero trato de convertir eso en motivación y hacerlo de la mejor manera siempre".

Por último, Guerrero destacó el trabajo de Gustavo Álvarez como entrenador de la U: "He tenido harta confianza, el profe conversa harto con todos los jugadores, te llama a reuniones y todo, y si bien nos va enseñando para decir cómo se hacen las cosas, nos entendemos a la perfección y eso se ve reflejado".

PURANOTICIA