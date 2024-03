Maximiliano Falcón tras jugada que lesionó a Dixon Pereira: "No soy mala leche"

El central de Colo Colo, Maximiliano Falcón, se refirió a la jugada que protagonizó con el debutante de Coquimbo Unido, Dixon Pereira, la cual dejó lesionado de gravedad al joven delantero pirata, quien tuvo que salir del terreno de juego en ambulancia.

Respecto a la acción, Falcón señaló que fue "una jugada de partido" y enfatizó en que jamás hubo una mala intención detrás. "Soy bruto, no soy mala leche, no voy con intención de dañar, fue fortuito", aseguró el defensa charrúa.

"Yo hablaré con él después que salga de pabellón, por lo que me dicen no es nada grave", agregó Falcón en zona mixta tras la igualdad sin goles en la Cuarta Región.

"No me gusta que pasen esas cosas, no me gustaría que me pase a mí o mis compañeros. La idea mía fue disputar el balón, fue una jugada de partido, lo que importa es que se mejore, que salga rápido de esta, que se mejore y pueda volver", cerró Falcón.

Tras el choque entre ambos, Dixon Pereira sufrió un neumotorax con el rodillazo que lo impactó, por lo que el canterano pirata de 17 años tendrá que pasar por pabellón y quedará fuera de las canchas por un tiempo indeterminado.

