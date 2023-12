Mauricio Pellegrino lamenta el "silencio" de la U sobre su continuidad: "Me hubiera gustado tener una respuesta"

Es casi seguro que Mauricio Pellegrino no continuará en la banca de Universidad de Chile la próxima temporada, pues debido a la irregular campaña 2023 donde luchan apenas por clasificar a la Copa Sudamericana, la dirigencia de Azul Azul ya buscaría nuevo entrenador.

Y el propio técnico argentino ya asume su inminente salida del conjunto estudiantil, pues en la conferencia de prensa de este viernes lamentó el "silencio" de la directiva.

"No he tenido ninguna conversación y el silencio habla por sí solo. También es una actitud. No hacer ni decir nada también es una actitud. Si la institución está esperando hasta el final, bueno, me hubiera gustado tener una respuesta al respecto", expresó el adiestrador trasandino.

"La institución se la merece, se está perdiendo un tiempo valioso. Es lo que me toca, asumo este rol de entrenador aún en estas semanas de incertidumbre, que es de las cosas más difíciles de manejar en la vida. Y en el deporte más todavía", añadió.

Eso sí, no escondió su deseo de continuar en la banca: "La U es un lugar en que todo el mundo quiere seguir. No creo que haya entrenadores que no les guste estar en esta institución, aun en la adversidad. Vine acá en una parada muy difícil y creo que estamos mejor que cuando llegué. Esa es mi gran satisfacción".

"A pesar de que no le hemos dado todo lo que deseaba. Es una institución fantástica, estoy muy orgulloso de estar acá. No me incomoda, es parte de esto. La dirigencia quiere esperar hasta el final, es normal. Por ahí no es lo ideal, las cosas siempre son mejor cuando están hechas desde antes, incluso sabiendo que no voy a seguir, por ejemplo", sentenció Pellegrino.

Sobre el duelo de este domingo ante el líder Cobresal, donde los "azules" luchan por clasificar a la Copa Sudamericana, comentó: "Daremos todo para ganar. Será un partido muy lindo, ellos se juegan mucho y nosotros también, será una lucha de fuerzas y un bonito partido. Todos los equipos nos jugamos cosas, el cómo manejamos la ansiedad y la responsabilidad es parte importante, tiene que ver con la mentalidad, que es algo que hemos hablado mucho y no manejamos bien ante Coquimbo Unido, con el primer gol y la expulsión de Matías Zaldivia, tuvimos siete minutos que determinaron el andar del partido".

