Matías Zaldivia y allanamiento en el CDA por el caso Sartor: "Para nosotros no cambió nada"

La semana de Universidad de Chile ha estado marcada por el allanamiento que realizó la Policía de Investigaciones (PDI) en el Centro Deportivo Azul, en medio de las indagatorias del caso Sartor que involucra a Michael Clark, expresidente de la concesionaria.

Frente a este escenario, el zaguero Matías Zaldivia enfrentó los micrófonos durante una conferencia de prensa realizada este jueves. Al ser interrogado sobre las diligencias, el futbolista descartó de plano que el operativo haya generado algún tipo de inestabilidad al interior del primer equipo laico.

Para dejar en claro la postura del camarín, el defensor central argumentó: "Lo que te puedo decir es que puertas adentro para nosotros no cambió nada; en el día a día, en lo que respecta a nosotros, al plantel, no cambió nada. Sé que para afuera hay mucho ruido por lo que pasó, obviamente, pero nosotros estamos un poco ajenos a esa situación".

En esa misma línea, el jugador enfatizó que existen otras áreas encargadas de abordar el conflicto institucional. "Hay gente en el club que tiene que manejarla, son ellos los que tienen que responder esas preguntas. Para nosotros no cambió nada de una semana a la otra", complementó.

Cambiando de materia, el central también tuvo palabras para su futuro, evidenciando sus intenciones de extender su vínculo contractual con los azules: "El club ya conoce mi postura, es clara. Yo estoy muy cómodo acá. Ellos (la dirigencia) también se me han acercado a decirme lo que pensaban, entonces espero que se resuelva pronto, porque me gustaría quedarme".

Respecto al alza en el rendimiento futbolístico que ha exhibido el cuadro universitario durante las últimas semanas, el zaguero valoró el trabajo diario: "Creo que estamos por el buen camino, se está entrenando muy bien semana a semana. La competencia dentro del plantel es muy alta y eso hace que los niveles de cada jugador suban".

Finalmente, Zaldivia proyectó el compromiso que sostendrán en condición de visita este domingo ante Unión La Calera, válido por la Copa de la Liga: "Sabemos que es muy importante, porque estar en Libertadores a mitad de año sería algo muy bueno, además de que te da un título. (La Calera) ya nos ganó acá de local. Hay que buscar esos puntos que perdimos de local para terminar en lo más alto del grupo".

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