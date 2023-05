Matías Fernández donó indumentaria a selección de futsal que participará en Olimpiadas Especiales en Alemania

Con gran emoción llegaron los seleccionados del equipo de Futsal chileno “Unificados” hasta el Complejo Deportivo Mati14, en Nogales, quienes recibieron de la mano del ex seleccionado nacional un aporte consistente en indumentaria deportiva completa para participar en los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales en Alemania el 2023.

Matías Fernández conoció la historia de este grupo y no quedó indiferente. Les facilitó el complejo de Nogales para su preparación técnica y física gratuitamente de cara a la cita internacional. Pero, además, les donó a cada jugador zapatos de fútbol y un par de juegos completos de tenida deportiva de su marca Mati14, para presentarse en los partidos que jugarán en Berlín.

Los “Unificados” es un equipo compuesto por 10 niños de Hijuelas, seis de ellos con discapacidad intelectual y cuatro que no presentan discapacidad, y juntos han realizado logros importantes en el futsal, como clasificar a este mundial en Alemania.

Felipe Osorio, entrenador de la selección de Futsal dijo que “esta ayuda es una satisfacción personal y grupal de los niños, que pensamos nunca iba a llegar. Con el corazón de Matías y el grupo que nos acompaña, este apoyo ha sido fundamental en el desarrollo del camino que hemos realizado para llegar a Berlín. Estamos súper motivados porque es una experiencia que ha costado, pero con esto estamos cada vez con más ganas”.

Ivany Reyes, entrenadora del equipo Futsal se mostró agradecida del aporte recibido y contó cómo se dio la instancia. “Estábamos necesitando para el viaje esta indumentaria, porque no podíamos ir sin equipo y para nuestros apoderados era algo inalcanzable. Y estábamos tratando de juntar dinero para los zapatos, cuando nos contactaron con Matías Fernández, y eso fue una luz para nosotros; fue lo mejor, porque nos donó zapatos y dos equipos para cada jugador. Fue algo lindo que nos pasó, estamos felices y agradecidos de Matías. El nos dio solución y nos dará la suerte también en Alemania”, dijo la entrenadora.

Para el ex seleccionado nacional, Matías Fernández, esto es un hito importante para los jugadores y sus familias. “Ellos nos van a representar a nosotros, a Chile, y no tenían el apoyo suficiente. No dudamos teniendo la posibilidad de ayudarlos, porque somos bendecidos, para bendecir. Es una linda oportunidad para que vayan a un mundial, y que no les falte nada. Que les vaya bien, se entretengan, que lo den todo y disfruten. Que Dios los guarde”, fueron los deseos de Matías para los jóvenes.

