Matías Claro fue elegido de manera unánime como presidente de Cruzados por los próximos tres años

Matías Claro se convirtió en el nuevo presidente de la concesionaria a cargo de Universidad Católica. La confirmación por parte de Cruzados se produjo durante la tarde de este lunes, inmediatamente después de que concluyera la última junta de accionistas que tuvo a Juan Tagle como líder de la mesa.

Mediante las plataformas oficiales de la institución precordillerana se dio a conocer la noticia. En dicha comunicación, se hizo especial énfasis en que la elección del nuevo timonel de la UC contó con la aprobación unánime por parte de la totalidad de los integrantes del directorio.

Tras su nombramiento, el ahora máximo directivo del cuadro estudiantil expresó sus primeras palabras en el cargo: "Asumo este desafío con orgullo y sentido de responsabilidad. Universidad Católica nos exige competir siempre al máximo nivel y ese será nuestro foco: fortalecer la gestión deportiva y consolidar un proyecto claro, para que la UC sea protagonista todos los años, en Chile y a nivel internacional".

Respecto a su formación académica, el profesional posee los títulos de ingeniero comercial y Magíster en Economía, ambos obtenidos en la Pontificia Universidad Católica de Chile. A esto se suma un Master in Public Administration (MPA) cursado en la Universidad de Harvard.

En cuanto a su trayectoria en el mundo privado, su currículum resalta por su rol como fundador y CEO del Canal del Fútbol. Dicha señal, que en la actualidad opera bajo el nombre de TNT Sports, es la cadena televisiva encargada de transmitir el balompié criollo.

(Imagen: @Cruzados)

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