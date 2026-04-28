Martes de copas: Coquimbo, Audax y O’Higgins salen a la cancha en una jornada clave de torneos internacionales

Con la participación de tres escuadras nacionales en ambos frentes, este martes se da inicio a la tercera fecha correspondiente a la fase grupal tanto de la Copa Libertadores como de la Copa Sudamericana.

En el marco de la Libertadores, el desafío será para Coquimbo Unido, elenco que afrontará su segundo partido en calidad de visita durante esta jornada.

El cotejo válido por el Grupo B del torneo continental medirá a Tolima de Colombia frente al conjunto "pirata" en el césped del estadio Manuel Murillo Toro. Este cruce ante los cafetaleros arrancará a las 22:00 horas chilena.

Pasando a la Sudamericana, Audax Italiano deberá trasladarse hasta el estadio Florencio Sola para ejercer también como visitante ante Barracas Central de Argentina.

A las 20:00 horas de nuestro país está programado el desarrollo del compromiso por el Grupo G, instancia donde chocarán trasandinos e itálicos.

Por último, y bajo el alero del mismo certamen internacional, O'Higgins actuará en calidad de local recibiendo a Boston River de Uruguay. Este cotejo, enmarcado en la disputa del Grupo C, se jugará a las 20:00 horas.

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