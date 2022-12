Maripán confía en el trabajo de Berizzo en la Roja: "Vamos mejorando y adaptándonos a lo que quiere"

Guillermo Maripán y el AS Mónaco se preparan para la reanudación de la temporada del fútbol europeo y el miércoles disputaron un amistoso donde se impusieron al Leeds United por 4-2.

El defensa chileno no sólo fue titular y jugó los noventa minutos, sino que fue el capitán del cuadro monegasco, lo cual resaltó.

"Eso ratifica el sentirme valorado en el club, también se proyecta a los próximos años conmigo. Estoy con ganas de seguir creciendo con el club y ser uno de los referentes para el equipo, para los jóvenes y para Chile", expresó el zaguero nacional en declaraciones que reproduce radio ADN.

"Me siento bien físicamente, estoy sintiéndome cada vez mejor, el club está haciendo un gran trabajo físico, he podido progresar en eso. Extrañaba competir, más después de lo que fue el Mundial, y más en una liga que crece cada vez más. Yo he tenido varios referentes a lo largo de mi carrera. Ahora lo que busco yo es ser un ejemplo para los más jóvenes, mediante el esfuerzo, la entrega y la capacidad de adaptación para dar siempre lo mejor", añadió el ex Universidad Católica.

Además, sostuvo: "Estoy bastante cómodo aquí, veo mi progreso personal temporada por temporada. Quiero seguir por este camino. Considero que la liga me ha ayudado a crecer como jugador y potenciar mi juego".

Sobre el complicado momento de la Roja, que no ha podido ganar con Eduardo Berizzo como DT, puso mesura: "En la selección siento que vamos mejorando y nos vamos adaptando a lo que el entrenador quiere, que es mucha intensidad, juego vertical, contrapressing. Estamos bien. Tengo mucha fe a la selección, estamos trabajando bien y el grupo está unido".

Por último, Maripán se refirió al buen nivel que ha mostrado Alexis Sánchez en el Olympique Marsella: "Sabemos la calidad y su trayectoria, todo lo que ha hecho y que llegar a un equipo tan apasionado como el Marsella fue un impacto. Personalmente estoy muy feliz por él, sé que quería estar en un club. Las veces que hablé con él está contento, se adaptó súper rápido y le gusta la liga".

PURANOTICIA