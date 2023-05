Manuel Pellegrini y cupo a Europa League: "Seguimos con el mismo objetivo"

Este miércoles Real Betis sufrió una amarga derrota por la cuenta mínima ante Getafe, resultado que complicó en cierta medida las opciones de los verdiblancos por clasificar a Europa League para la próxima temporada.

Así y todo, aún cuando los sevillanos ya aseguraron su pasaje a Conference League, el técnico Manuel Pellegrini no se conforma y aseguró que su mente está puesta en el segundo torneo de clubes más importante del Viejo Continente.

Al respecto, el entrenador señaló en rueda de prensa que "tenemos dos partidos para intentar clasificarnos. Hay que ganar y seguimos con el mismo objetivo. Hubiera sido fenomenal conseguirlo hoy día en nuestro estadio con nuestro público, no se pudo y nos toca pelear al igual que los años anteriores, que nos clasificamos al final".

En cuanto al choque de esta tarde ante los azulones, el "Ingeniero" sostuvo que "tuvimos un primer tiempo con poca movilidad ante un equipo que defiende muy bien y con muchos hombres cerca de su área".

"Mejoramos en el segundo tiempo con tres o cuatro ocasiones bastante claras como para haber convertido. No las hicimos, ellos convirtieron en ese córner y la expulsión nos lastró más para sumar algún punto", agregó.

Por último, cuestionó la expulsión del defensa Germán Pezzella, puntualizando que "me parece que el jugador del Getafe bajó mucho la cabeza y Germán le pegó. No la he visto repetida, pero el árbitro estimó que era expulsión y nos quedamos con uno menos. Nos costó tras la expulsión, pero la clave es no haber convertido las ocasiones que tuvimos".

