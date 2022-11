Manuel Pellegrini: "Estuvimos muy lejos de lo que somos como equipo"

El Real Betis de Manuel Pellegrini cerró este sábado su gira sudamericana con una nueva caída ante Colo Colo, en un partido tan intenso que hasta los técnicos se fueron a las duchas por sus constantes reclamos al árbitro Piero Maza.

En diálogo con ESPN, el "Ingeniero" cuestionó al réferi nacional, sobre todo por la jugada que significó el único tanto del partido, debido a una falta previa sobre Juan Miranda, la cual no fue advertida por el colegiado y la acción terminó en la conquista de Leonardo Gil.

Al respecto, el adiestrador de los béticos indicó que "es un foul, que el árbitro puede cobrarlo o no, pero queda el jugador en el piso, el jugador de Colo Colo lo está esperando y el árbitro lo apura para que saque el lateral y vino el gol con un jugador menos".

"Me pareció absurdo, una falta de criterio absoluta, primero porque era foul y si no lo estima, al menos que espere que el jugador se pare, después estimó que me debía echar y nada más", complementó el chileno.

Fuera de la actuación de Maza, Pellegrini consideró que "tuvimos más ocasiones que Colo Colo" e hizo hincapié en que "desgraciadamente perdimos el partido en una jugada bastante controvertida".

En cuanto al balance de los amistosos en esta región del mundo, donde los sevillanos sumaron dos derrotas ante el Cacique y una ante River Plate, con un saldo de 10 goles en contra y ninguno a favor, el estratego no escondió su desazón.

"El balance es muy malo, porque perdimos dos partidos jugando muy mal, lejos de lo que somos como equipo. Perder de esa manera, uno no puede estar conforme, hoy fue un partido más normal y en la tónica de lo que hacemos, pero deportivamente es una gira negativa, pero de partidos amistosos", subrayó.

Ahora los "heliopolitanos" tendrán algunos días de descanso antes de retornar a las prácticas con miras al amistoso que disputarán el 10 de diciembre en el estadio Benito Villamarín ante Manchester United.

