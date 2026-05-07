Madrid responde a críticas por el estilo de juego de Colo-Colo: "Nos gustaría ganar 8-0, pero los rivales también juegan"

Frente a los cuestionamientos por la escasa efectividad en el arco contrario que ha mostrado el equipo, Álvaro Madrid, alzó la voz para respaldar la propuesta futbolística de Colo-Colo, que se mantiene como puntero tanto en la Liga de Primera como en la Copa de la Liga.

El mediocampista expresó su conformidad con el desempeño del plantel, aunque reconoció las altas expectativas del entorno. "Me gusta como juega (el equipo). Obviamente uno como jugador, me imagino el cuerpo técnico y también el hincha, nos gustaría ganar 7-0 u 8-0 todos los partidos, sin tener peligro y sin sufrir por momentos malos", aseguró el volante.

Respecto a las complicaciones que enfrentan en la cancha, el futbolista que arribó a la institución en calidad de préstamo desde Everton hizo hincapié en el trabajo de los oponentes. En esa línea, remarcó que "los rivales también te estudian y los rivales también juegan, también se preparan semana a semana. Entonces es muy difícil".

Profundizando en el análisis del torneo, el centrocampista agregó: "Hoy es muy físico y yo creo que te equiparan de cierta manera. Pero estamos punteros en los dos campeonatos y la verdad que sí, me gusta y espero que podamos mejorar, que podamos ser, no sé, el nombre que ustedes le quieran poner".

Al momento de identificar la mayor virtud del cuadro popular, el oriundo de Valparaíso apuntó a la mentalidad del grupo como el principal punto fuerte. Según destacó, "el hambre de ganar y estar convencidos de lo que trabajamos es fundamental. Saber salir de los malos momentos es importante; nos pasó los últimos dos partidos que nos empataron, cambiamos el chip, empezamos a someter al rival y pudimos traer los tres puntos".

Para concluir, Madrid fijó su postura respecto de su continuidad en el elenco de Macul una vez que expire su cesión. Sobre la posibilidad de extender su vínculo, cerró: "Me lo quiero ir ganando con el trabajo, creo que lo vengo haciendo bien. No es una presión que me estoy metiendo. Ojalá que me compren, ojalá quedarme, esto se va demostrando partido a partido porque el fútbol cambia mucho".

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