Luto en Universidad Católica: Fallece la madre del entrenador Daniel Garnero a los 87 años

Universidad Católica dio a conocer este martes el fallecimiento de la madre de Daniel Garnero, técnico del club.

El conjunto de la franja informó a través de sus redes sociales, que María Angélica Bourlon de Garnero murió a los 87 años.

"Le enviamos un abrazo afectuoso de consuelo, paz y tranquilidad para este triste momento", indicaron.

Y añadieron que "hacemos extensivas nuestras condolencias a la familia de Daniel, sus amigos y cercanos".

De esta manera, el equipo precordillerano no contará con el estratego argentino durante el entrenamiento de este martes con miras al partido del sábado ante Deportes Limache, por la 12° fecha de la Liga de Primera.

De hecho, el adiestrador ya se encuentra en su país para los funerales de su madre.

PURANOTICIA