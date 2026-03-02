Lucas Cepeda fue blanco de duras críticas de la prensa española tras empate del Elche

Se acabó la “luna de miel” entre el chileno Lucas Cepeda y la prensa española.

El delantero formado en Santiago Wanderers jugó 73 minutos en el empate 2-2 de Elche ante Espanyol por la fecha 26 de la liga española y la prensa, en general, no calificó bien su actuación.

El diario AS, por ejemplo, señaló que “no estuvo especialmente acertado el chileno, errático en el pase y en la toma de decisiones. En una buena acción colectiva, se la quiso jugar cuando el área estaba cargada de camisetas franjiverdes”.

El medio Información, en tanto, le puso a Cepeda sólo un 5, siendo uno de los que no logró convencer. “Desubicado. El chileno por momentos actuó como interior junto a Febas y Aguado. Si ya de por sí, en la mediapunta está desplazado, allí lo pareció aún más. El extremo trató de caer a banda para aportar, pero haciéndolo, desequilibraba el sistema franjiverde. Por ello fue sustituido en la segunda parte”.

El único medio que valoró un tanto a Lucas Cepeda fue El Desmarque que lo calificó con un 6 y escribió que el delantero llegado desde Colo-Colo “hizo buen partido del mediocentro, con mucho trabajo ofensivo y defensivo. Completó dos regates y ganó más de la mitad de los duelos disputados”.

