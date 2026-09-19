Lucas Cepeda brilla en triunfo del Elche y se llena de elogios en España

Lucas Cepeda cumplió una destacada actuación en la victoria del Elche como visitante sobre el Espanyol, que le valieron elogios de los medios hispanos que resaltaron lo realizado por el futbolista nacional.

El panorama se les presentó adverso desde el comienzo por la expulsión de Federico Redondo a los 6' del primer tiempo, pero supieron sobreponerse con el seleccionado chileno como una de las piezas sobresalientes en la victoria de 3-1, donde un poste evitó incluso la conquista del exjugador de Santiago Wanderers y Colo-Colo.

Cepeda ya había sido alabado en el partido que cayeron estrechamente frente al Real Madrid a mitad de semana por 3-2. Cumplió "el mejor partido desde que llegó y curiosamente en su posición, en el extremo derecho y corriendo hacia arriba”, reseñó COPE, en alusión a que se ha criticado al entrenador Martín Anselmi, que no lo ha situado como extremo donde más se acomoda.

El diario Marca, que le puso nota siete, puso en su crónica: "Decidme cosas del partido de Lucas Cepeda. Qué barbaridad”.

El triunfo del equipo de Lucas Cepeda fue el primero de la temporada y le significó salir momentáneamente de la zona de descenso al acumular cinco puntos luego de siete partidos y su siguiente enfrentamiento será el 11 de octubre, luego del receso por la fecha FIFA, cuando se mida como local con la Real Sociedad, otro cuadro que está en los últimos lugares de la liga española.

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