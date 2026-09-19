Fabiano Avello tras caer ante Real Madrid: "No supimos manejar esta opción única"

Santiago Wanderers cayó derrotado por 3-1 en la final Intercontinental Sub 20 con el Real Madrid, en un pleito que terminó jugando con tres futbolistas menos por expulsión y donde su golero Fabiano Avello contuvo un penal.

El golero se refirió a la derrota y reseñó a TNT Sports que esta final "no supimos manejarla de la mejor manera, y lo lamentamos porque era una opción única". Aún así valoró lo que alcanzó este grupo que previamente conquistó la Copa Libertadores: "Pecho inflado porque sin nada se consiguió mucho.Y tapar un penal al Madrid es algo único".

Sobre el tiro desde los doce pasos que contuvo cuando el marcador estaba 2-1 reconoció que lo había estudiado con el cuerpo técnico y que "primero me frustré y mi mentalidad fue: lo atajo y me hago famoso o nos vamos boleta".

Avello cerró agradeciendo a la hinchada caturra: "Disculpen por no llevarles la copa, y estamos pensando en el ascenso, que es lo que Wanderers se merece", en alusión a la férrea disputa que tiene con Cobreloa por lograr el retorno a la Primera División.

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