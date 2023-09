Los Cóndores cayeron inapelablemente ante la poderosa Inglaterra en el Mundial de Francia

La selección chilena de rugby cosechó una nueva derrota en el Mundial de Francia al caer de manera inapelable ante Inglaterra, por un marcador de 71-0. La escuadra de la Rosa fue superior de principio a fin, confirmando su condición de candidato al título.



Los Cóndores lograron mantener el marcador en blanco durante los primeros 20 minutos, pero fue a partir de aquel momento del partido en que los británicos comenzaron a mostrarse imparables. Henry Arundell fue el encargado de anotar el primer try para ellos, fallando Owen Farrell el lanzamiento posterior.



Theo Dan, Henry Arundell, Bevan Rodd y Marcus Smith fueron los encargados de anotar los otros cuatro try que estiraron las cifras para los ingleses en la primera mitad. Farrell, en tanto, pudo convertir solo tres de los lanzamientos posteriores a estas conversiones. 31-0 y los equipos se iban al descanso.



Dan y Farrell aumentaron la ventaja para los suyos en el 46' y 47' respectivamente, y no pasó ni un minuto para que Arundell y Farrell nuevamente anotaran. La dupla repitió la fórmula en el 61' y el 62', llegando los europeos a los 52 puntos.



Arundell marcó su quinto try en el minuto 69, pero Farrell demostró que no andaba tan fino como en otras ocasiones al fallar un nuevo lanzamiento por entre los tres palos. No obstante, en el 78' sí pudo convertir tras un try de Marcus Smith. Jack Willis y el fly-half cerraron la goleada convirtiendo en el minuto 80.



Dura derrota para unos Cóndores que se mantienen como colistas del Grupo D con 0 puntos. Cerrarán su participación en este Mundial de Francia el próximo sábado 30 de septiembre, a las 10:00 horas, cuando enfrenten a Argentina.

PURANOTICIA