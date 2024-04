Lorenzo Reyes explicó polémico gesto que hizo tras ser expulsado en la derrota de Ñublense ante U. Española

Lorenzo Reyes explicó el polémico gesto que hizo tras ser expulsado en el partido entre Ñublense y Unión Española en el estadio Santa Laura.

El mediocampista cuando dejaba el campo de juego a los 85 minutos se tapó la nariz con su mano, lo que generó amplio repudio en los hinchas hispanos.

Y través de redes sociales, "Lolo" esribió: "¿Por qué inventan tantas cosas? Por qué les gusta hablar tanto de los demás... por qué quieren hacer tanto daño".

"Simplemente no son felices con sus vidas y quieren que los demás tampoco lo sean y solo quieren hacer daño. El gesto que hice después de la expulsión fue a los cinco tontitos que empezaron a escupir cuando salía de la cancha, no fue ni al Estadio Santa Laura y tampoco a los hinchas de Unión", agregó.

El ex Universidad de Chile indicó en que "el gesto fue específicamente a esos tontitos que estaban escupiéndome, que no se les puede llamar hinchas, son las típicas personas que solo van a hacer daño a los estadios y no a apoyar a su equipo".

Finalmente, sostuvo que "me impresiona cómo se preocupan por mostrar y hablar de esas cosas que de fútbol. Hablen de cómo estamos jugando. No nos han salido las cosas como equipo y le pedimos disculpas a la gente e hinchas de Ñublense".

PURANOTICIA