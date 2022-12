Lizardo Garrido y su cáncer: "Es una enfermedad cruel, pero estoy en la lucha"

A casi cinco meses de haberse sometido a un tratamiento con células madre para combatir una leucemia linfoblástica aguda, el ex defensa de Colo Colo, Lizardo Garrido, entregó detalles del severo cáncer que padece.

El campeón de Copa Libertadores 1991 indicó en conversación con Las Últimas Noticias que "la salud ha estado mejor, es una enfermedad cruel, pero estoy en la lucha, viviendo el día a día, haciéndome exámenes como loco".

"Chano", quien reapareció públicamente en un homenaje por las dos décadas transcurridas desde que el Cacique fue campeón en la quiebra, puntualizó que aun se mantiene con quimioterapia y que debe ingerir una serie de fármacos para mantenerse estable.

"Cada 15 días me estoy haciendo exámenes y tomando 10 pastillas diarias, pero me tocó y tengo que 'aperrar'. Bajé 14 kilos y he recuperado cuatro. Cuando llegué a los 15 años a Colo Colo, me advirtieron que jamás hay que bajar los brazos y en eso estoy", subrayó.

Si bien admitió que "hay días que no quiero levantarme", manifestó que "por momentos me siento feliz de estar con la gente" y señaló que "estuve grave y afortunadamente mejoré. Me ayudó mucho ser deportista. Mi hija donó las células y me dio vida. Es algo maravilloso".

Por último, agradeció el apoyo brindado por los fanáticos albos, apuntando que "el amor del colocolino es maravilloso, no tengo palabras. Entre los hinchas, mis ex compañeros, el Colo Colo de todos los tiempos y mi familia han sido fundamentales. Seguimos en la lucha, haciendo todos los esfuerzos por mejorarme bien".

