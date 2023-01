Lizardo Garrido relata su dura batalla contra el cáncer

Más de 70 días tuvo que estar hospitalizado Lizardo “Chano” Garrido debido a una leucemia linfoblástica aguda, enfermedad sanguínea que lo llevó a combatir desde la UCI del hospital y que fue diagnosticado en mayo del pasado año.

A través de una entrevista con el periódico El Mercurio, el ex futbolista confesó: “Fíjate que ya el primer día de hospitalizado me cayó la teja. Mientras me llevaban a la UCI, escuché a la pasada: ‘Pucha que lata, tiene cáncer a la sangre’. Y ahí se me vino todo abajo: ‘O sea me voy a morir’, pensé. Estaba solo ahí, lloré mucho, no le había avisado a nadie de la familia”.

Por todo esto, él mismo reconoce que es un gran logro este proceso: “me siento un sobreviviente, absolutamente. Estuve muy grave una semana, casi en coma. Pensé que me moría. Ahora estoy mejor, relativamente, porque estoy al 20 o 30% de cómo era antes, pero es un proceso y pido a Dios que me dé algunos años más” narró.

“Toda mi vida he luchado. Toda mi vida ha sido de mucho esfuerzo y sacrificio. Nada ha sido fácil. Todo me costó. Soy de batallas potentes, de batallas fuertes, a veces uno no se da cuenta, pero soy aguerrido y seguiré dando pelea. Y todos los que me rodean, la familia y la gente colocolina, me tienen de pie” finalizó el histórico de Colo Colo.

