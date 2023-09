Lasarte apuntó a Bielsa por su fracaso con Chile: "Tuvimos problemas para plasmar nuestra idea"

A partir de las 20:00 horas, Chile se verá las caras con Uruguay en el estadio Centenario de Montevideo, en un duelo que marcará el debut de ambas selecciones en las Clasificatorias rumbo al Mundial de 2026.

Y en conversación con radio Oriental 770 AM, el charrúa y ex técnico de la Roja, Martín Lasarte, analizó el compromiso y adelantó que "me sorprendería mucho que Chile esperara muy atrás, no es algo que sienta. Creo que ni siquiera es algo que sabe hacer bien".

"Tampoco creo que vayan a disputar el partido arriba, tomando en cuenta que es el primer partido y de visita. Otra situación es que Uruguay lo lleve a jugar atrás por su intensidad y voracidad, y que a Chile le cueste salir", complementó el estratego.

En la misma línea, "Machete" advirtió que "si Chile tiene la posibilidad de salir jugando y Uruguay no le cercena ese tema, ojo que es difícil sacarle la pelota a un mediocampo con Pulgar, Aránguiz, Vidal y Diego Valdés; si están bien, hay que sacársela".

Por otra parte, apuntó a la falta de recambio en el "Equipo de Todos", asegurando que "en líneas generales, van a jugar prácticamente los mismos que terminaron la Eliminatoria pasada hace un año y medio".

Asimismo, explicó que "a Chile le está costando exportar futbolistas a medios importantes, a nivel juvenil le está costando clasificar a los hexagonales finales de los sudamericanos. Está costando la renovación, entonces tiene que echar mano a su generación dorada, que lamentablemente en las últimas dos instancias le ha costado clasificar al Mundial".

Por último, Lasarte repasó las dificultades que tuvo en su paso por el combinado criollo, del cual salió tras no clasificar al Mundial de Qatar, apuntando al legado que dejó en suelo nacional el actual DT de la "Celeste" y otrora entrenador de Chile, Marcelo Bielsa.

"Todos los entrenadores que vinimos después de Bielsa en Chile tuvimos problemas para plasmar nuestra idea porque se les metió en la idiosincrasia. Ya no les sale jugar a otra cosa", cerró.

PURANOTICIA