Lapidario informe arbitral detalla la expulsion de Clemente Montes en la UC: "Culpable de conducta violenta"

No todo fue alegría para Universidad Católica en la victoria por 2-0 sobre Deportes Concepción, encuentro válido por la segunda fecha de la Liga de Primera, disputado en el estadio Claro Arena.

Lo anterior a raíz de la expulsión de Clemente Montes en el minuto 73 por una falta sobre el zaguero lila Fausto Grillo, acción que fue descrita con lujo de detalles por el árbitro de la contienda, Cristian Garay.

En el escrito, el réferi explicó que le mostró roja directa al atacante por "ser culpable de conducta violenta. Tras una disputa con un adversario que se encontraba en el suelo, y antes de reincorporarse al juego, el jugador lanza una patada con uso de fuerza excesiva, utilizando la planta del pie, impactando de forma directa en la pierna del rival".

"La acción se desarrolla sin intención ni posibilidad de disputar el balón, el cual se encontraba en un sector distinto del campo de juego al momento de producirse la infracción", agregó el colegiado.

A falta de conocer la sanción que emanará desde el Tribunal de Disciplina, el delantero se perderá al menos el compromiso de este sábado ante Cobresal, programado para las 20:30 horas en el estadio El Cobre.

PURANOTICIA