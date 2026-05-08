"La vida misma está para romper paradigmas": Hernán Caputto y el histórico triunfo de Coquimbo en Libertadores

A falta de solo dos fechas para el cierre de la fase grupal de la Copa Libertadores 2026, las opciones de avanzar a los octavos de final son sumamente auspiciosas para Coquimbo Unido. Esto se concretó luego de que, durante la noche del jueves, el elenco aurinegro lograra revertir un complejo escenario y terminara superando por 2-1 a Universitario de Perú sobre el césped del estadio Francisco Sánchez Rumoroso, confirmando así su sorprendente campaña internacional.

Una vez consumada esta trabajada victoria frente a la escuadra incaica, el adiestrador del conjunto nortino, Hernán Caputto, destacó la relevancia de los tres puntos obtenidos. Cabe destacar que este festejo marcó un hito, ya que se trata del primer triunfo en calidad de local que consigue la institución en toda su historia dentro de este torneo continental.

Durante su diálogo con los medios en la respectiva conferencia de prensa, el estratego del cuadro "pirata" analizó el logro estadístico de sus dirigidos. "Yo siempre digo que la vida misma está para romper paradigmas; en este caso, la historia nos favorece con esto de poder ganar un partido aquí. Pero siento que el equipo va por más, quiere más", expresó inicialmente el entrenador.

Profundizando en el desarrollo del compromiso, el ex DT de la Roja Sub 17 valoró la actitud de sus pupilos para dar vuelta el marcador. "Nos encontramos con un resultado adverso, creo que inmerecido, pero así es el fútbol. Nunca dejamos de ir a buscar el resultado, que era lo que queríamos: los tres puntos. La gente a veces se impacienta, pero esto dura 90 minutos y el equipo se entrega por entero; eso es lo que más me reconforta", complementó el técnico.

Para cerrar su intervención, Caputto quiso poner énfasis en el desgaste físico y mental que ha sostenido el plantel durante las últimas semanas de competencia. "Hace mucho tiempo que estamos entrenando seguido, sin un día libre, y es un esfuerzo grandísimo de los futbolistas. Por eso siento que el triunfo recompensa todo eso", concluyó.

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