La UC sería local en Santa Laura en caso de no poder recibir a Coquimbo en su nuevo estadio

En Universidad Católica ya cuentan los días para estrenar su nuevo estadio Claro Arena, cuya fecha estipulada es para el domingo 27 de julio, cuando reciban a Coquimbo Unido por la 17ª fecha de la Liga de Primera.

Este lunes, el cuadro estudiantil exhibió los nuevos avances en la instalación del césped artificial y en la ocasión, el presidente de Cruzados, Juan Tagle, se refirió a las dudas que existen sobre la esperada inauguración del recinto por el poco tiempo que resta y otros trámites que se deben cumplir.

"Estamos trabajando a toda máquina. Tenemos claro que tenemos que cumplir con todos los requisitos que una obra de esta naturaleza demanda. Estamos trabajando en la recepción final por parte de la Dirección de Obras Municipales. Nosotros tenemos que contestar las observaciones que la DOM nos ha hecho y también necesitamos certificar el estadio con la delegación presidencial relativo a medidas de seguridad", explicó el timonel del conjunto de la franja.

Además, añadió que "por supuesto, tenemos que terminar la cancha, que esperamos que este fin de semana ya esté operativa. Esperamos tener que poder cumplir con todo eso y a la brevedad. Nosotros hemos puesto una fecha que era fin de mes. Tenemos que ver cómo eso va a ser posible, porque obviamente debemos cumplir con lo que corresponde para que el estadio esté operativo".

De todas formas, Tagle no descartó la opción de inscribir dos estadios ante la ANFP en caso de no alcanzar a albergar el partido contra los "piratas” en el Claro Arena: "Eso es un tema que estamos hablando. Dependiendo del jueves, tendremos que hacer un diagnóstico de las situaciones en que estamos y evaluar si presentamos dos estadios o uno. No queremos cometer errores en los últimos metros de la carrera. Llevamos ocho años en esta carrera. Partimos en el 2017 con una comisión de estadio y hay que estar tranquilo-nervioso, como se dice en el fútbol. Sabemos que tenemos que cumplir con lo que tenemos que cumplir y cada día vamos evaluando la mejor situación y cuál va a ser la fecha definitiva de inauguración".

Por último, apuntó a ser locales ante los aurinegros en el estadio Santa Laura como alternativa: "Nosotros hemos jugado en Santa Laura y si no jugamos acá, esperamos seguir jugando allá. Siempre Santa Laura ha estado dispuesto para nosotros, la gente nos ha estado acompañando, así que esa sería, sin duda, la otra opción".

PURANOTICIA