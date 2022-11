La U quiere utilizar a Pablo Aránguiz como "moneda de cambio" para fichar a dos figuras de Ñublense

Pablo Aránguiz parece tener los días contados en Universidad de Chile, club que le buscaría una salida tras su bajo rendimiento en la cancha y la última polémica en que se le involucró, siendo acusado de agresión y amenazas a un guardia de seguridad.

En ese mismo escenario, desde hace varias semanas se viene rumoreando con un supuesto interés por parte de Ñublense, elenco que sorprendió terminando en el segundo lugar del Campeonato Nacional, asegurando su presencia en Copa Libertadores.

Y según información de radio ADN, en la escuadra universitaria ya estarían trabajando en una fórmula para que el futbolista llegue a los "diablos rojos", en una operación que involucra a dos elementos de los chillanejos.

De acuerdo con el citado medio, la U buscaría intercambiar a Aránguiz por los volantes Lorenzo Reyes y Federico Mateos, viejos anhelos de la directiva laica.

Recordar que hace unos días, el técnico del elenco ñublino, Jaime García, manifestó su gusto por el formado en Unión Española, aunque dejó en claro bajo qué condiciones podría recibirlo.

"Es un jugador que me llena, no tendría ningún problema en que llegue mientras sea un aporte para la institución y se deje trabajar, eso es lo importante, si llega con esa disposición no voy a tener ningún problema en recibirlo", confesó el estratego en diálogo con el portal En Cancha.

PURANOTICIA