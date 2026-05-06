La Roja femenina pierde en penales ante Brasil y jugará el playoff contra Ecuador para ir al Mundial Sub-17

La Selección chilena Sub-17 femenina no pudo hacer historia ante Brasil y luego de igualar a dos en el tiempo reglamentario, perdió por 5-3 en penales por las semifinales del Sudamericano disputado en Paraguay, dejando escapar una clara opción de clasificar al Mundial de Marruecos.

Durante la primera mitad del compromiso, la escuadra nacional se enfocó principalmente en resistir las constantes ofensivas del rival. Sin embargo, al arrancar la segunda etapa, el elenco verdeamarelo logró plasmar su dominio en el marcador cuando Sofia Gamonal anotó la apertura de la cuenta a los 51 minutos.

La respuesta del conjunto chileno llegó promediando el complemento. A partir del minuto 68, el equipo exhibió un lapso de cuatro minutos de gran nivel futbolístico que bastó para revertir el resultado, gracias a las anotaciones de Amparo Abarca y Elisa Cornejo (72').

Cuando el plantel conducido por la entrenadora Vanesa Arauz parecía tener la victoria en el bolsillo, apareció Mariana Candido a los 83'. La jugadora brasileña marcó la paridad definitiva, obligando a que el encuentro se resolviera mediante lanzamientos desde el punto penal.

Ya en la definición desde los doce pasos, el destino del partido quedó sellado tras un disparo fallado por Constanza Sánchez. De esta forma, la escuadra brasileña se impuso por 5-3, asegurando su clasificación a la cita planetaria y avanzando a la final del torneo, donde se medirá contra Argentina.

A pesar de este tropiezo, las opciones de la Roja siguen intactas. El equipo nacional tendrá que enfrentar en uno de los playoffs a Ecuador, selección que finalizó en el tercer lugar del Grupo B.

Una victoria en este duelo decisivo le otorgará a Chile los pasajes para disputar su tercera Copa del Mundo en esta categoría, repitiendo las históricas clasificaciones obtenidas para Trinidad y Tobago 2010 e India 2022.

(Imagen: @LaRoja)

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