La Roja femenina logró triunfazo en Uruguay para seguir soñando con el Mundial

Con el mítico estadio Centenario como marco de fondo, la Selección chilena femenina logró dar vuelta el resultado para derrotar por un claro 3-1 a Uruguay, tomando un respiro en la Liga de Naciones de la Conmebol, certamen clasificatorio para la Copa del Mundo de Brasil 2027.

Con sus derrotas ante Argentina y Colombia, el elenco nacional estaba obligado a ganar para mantener chances reales de pelear al menos por los puestos de repechaje para la cita planetaria.

El partido arrancó con mucha intensidad por parte de ambos equipos, con las charrúa abriendo la cuenta gracias a un cabezazo de Pamela González (5') y las dirigidas por Luis Mena emparejando rápidamente las cifras a través de Mary Valencia.

A partir de ese momento, la Celeste ajustó sus líneas e impuso un cerco defensivo que el combinado criollo fue incapaz superar durante gran parte de la primera fracción y los pasajes iniciales del complemento.

Recién en el 61' se pudo aproximar con un roce de Vaitire Pardo que dio en el poste y en el 71', después de una extensa revisión, el VAR validó la conquista de Michelle Olivare que significó la remontada de las chilenas.

Y escasos minutos después, Pardo (76') capitalizó un veloz contragolpe para sentenciar el triunfo que catapultó al Equipo de Todos hasta el tercer puesto con diez puntos, tres por debajo de los líderes Argentina y Colombia.

A inicios de junio, en el marco de la penúltima fecha de las clasificatorias, Chile recibirá a Ecuador con el objetivo de obtener un nuevo triunfo para afrontar con mayor calma la última jornada con estará libre y a la espera de saber su suerte con miras al Mundial de Brasil 2027.

PURANOTICIA