La reacción en Italia, Francia y España por "insólito" penal fallido de Cristián Zavala

En el cierre de su participación en la Serie Río de La Plata en Uruguay, Colo-Colo se impuso a Peñarol en una inusual tanda de penales que tuvo muchos fallos.

Uno de los que erró su tiro en el Cacique fue Cristián Zavala, quien intentó picar el balón, pero falló y el arquero atajó el remate sin problemas. Tras malograr el penal, el jugador albo se tiró al piso y acusó una lesión en la rodilla.

La acción se viralizó rápidamente en redes sociales y en varios países reaccionaron a la situación. Por ejemplo, el portal Sottoporta de Italia sostuvo: "La comedia arranca hoy con el prestigioso partido amistoso entre Peñarol y Colo-Colo. Cristian Zavala intenta picarla, falla estrepitosamente y además se lesiona la rodilla. No fue su mejor día".

En tanto, en Francia, la cuenta EOW escribió: "Zavala, jugador de Colo Colo, falló un penal en un partido amistoso contra Peñarol, intentando un tiro a lo Panenka que el portero atajó fácilmente. Tras el fallo, cayó al suelo agarrándose la rodilla, lo que muchos interpretaron como una simulación para no avergonzarse por su disparo fallado".

Por su lado, el portal BeSoccer de España comentó: "Zavala tira el peor Panenka de la historia y luego... Elige tu propia aventura: a) finge una lesión para que le lluevan menos palos por el horrible tiro; B) se lesiona con ese mal tiro y sale doblemente mal parado".

SportsCenter Brasil publicó: "En el partido amistoso entre Peñarol y Colo-Colo, Cristián Zavala intentó un penalti a lo Panenka, pero terminó enviando el balón directamente al portero. Para colmo de males, el delantero se lesionó poco después del incidente".

Por último, Haber de Turquía escribió: "El jugador de Colo Colo, Zavala, cayó al suelo lesionado tras fallar un penal".

PURANOTICIA