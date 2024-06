La reacción del DT de Argentina ante ausencia de Vidal y Medel en la Roja: "¿No vienen?"

Las ausencias de Arturo Vidal y Gary Medel fueron las grandes sorpresas en la nómina de la Selección chilena de cara al amistoso ante Paraguay y es casi un hecho que los dos referentes de la Roja tampoco estarán en la lista definitiva para la Copa América de Estados Unidos.

La exclusión del "King" y del "Pitbull" dejó sorprendido a Lionel Scaloni, técnico de Argentina y rival del combinado nacional en el Grupo del torneo continental. Es que de esa manera reaccionó el DT de la Albiceleste tras ser consultado sobre los criollos.

"¿No viene Medel y Vidal? Bueno, vamos a esperar mejor, no voy a hablar del tema. No me hagas decir cosas que después no son y quedo pegado yo", expresó el estratego en conferencia de prensa tras la victoria por 1-0 en el amistoso ante Ecuador en Chicago.

Consignar que Argentina será el segundo rival de la Roja en la Copa América 2024 y ambas escuadras se enfrentará el martes 25 de junio a las 21:00 horas.

En tanto, la Albiceleste se estrenará en el torneo continental el jueves 20 de junio, a las 20:00 horas, ante Canadá en Atlanta.

PURANOTICIA