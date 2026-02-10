La programación de la tercera fecha del Campeonato Nacional 2026

El lunes terminó la segunda fecha del Campeonato Nacional 2026 y la acción continuará este fin de semana con el desarrollo de la tercera jornada.

Todo arrancará este viernes 13 de febrero, cuando Everton reciba a Huachipato a las 18:00 horas en un estadio por confirmar, mientras que ese mismo día, pero a las 20:30, Palestino enfrentará a Universidad de Chile en el estadio Municipal de La Cisterna.

En tanto, el sábado el vigente campeón, Coquimbo Unido afrontará el clásico ante Deportes La Serena, a las 12:00 en el estadio La Portada, mientras que Universidad Católica visitará a Cobresal en El Salvador a las 20:30.

El domingo destaca el cotejo donde Colo-Colo se medirá con Unión La Calera, uno de los líderes del certamen, a las 20:30 en el Monumental.

Esta es la programación completa de la segunda fecha del Campeonato Nacional:

VIERNES 13 DE FEBRERO

18:00 horas, Everton vs. Huachipato, estadio por confirmar.

20:30 horas, Palestino vs. Universidad de Chile, estadio Municipal de La Cisterna.

SÁBADO 14 DE FEBRERO

12:00 horas, Deportes La Serena vs. Coquimbo Unido, estadio La Portada.

18:00 horas, Deportes Limache vs. O'Higgins, estadio Lucio Fariña.

20:30 horas, Cobresal vs. Universidad Católica, estadio El Cobre.

DOMINGO 15 DE FEBRERO

12:00 horas, Universidad de Concepción vs. Deportes Concepción, estadio Ester Roa.

18:00 horas, Ñublense vs. Audax Italiano, estadio Nelsón Oyarzún.

20:30 horas, Colo-Colo vs. Unión La Calera, estadio Monumental.

