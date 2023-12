La irónica respuesta de Claudio Borghi tras recibir duras críticas de Arturo Vidal

Arturo Vidal volvió a generar polémica en una transmisión a través de Twitch.

Luego que Colo-Colo cayera 0-2 frente a Unión Española, resultado que los bajó de la lucha por el bicampeonato, el mediocampista se lanzó contra Claudio Borghi.

En la transmisión, el volante criticó a su ex entrenador en el elenco de Macul y en la Roja, diciendo que "la verdad es que no lo escucho mucho, no cacho qué hueá (sic) habla. Pero ahora que lo estoy escuchando, está hablando puras hueás (sic)".

Tras estas duras críticas, el comentarista de TNT Sports le respondió con ironía al futbolista del Athletico Paranaense: "Para mí fue un gusto, porque hace una semana dijo que no existía y ahora existo", señaló el Bichi.

Cabe consignar que hace un tiempo Vidal ya había cargado contra Borghi, al comentar que no tenía "nada que opinar de él, de verdad que nada. No existe".

