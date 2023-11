La idea que surgió en Colo-Colo para proteger el césped del Monumental y recibir a U. Española

A pocos días del crucial encuentro con Unión Española por la penúltima fecha del Campeonato Nacional, en Colo-Colo persiste la preocupación por el estado del césped en el estadio Monumental.

Es que tras los multitudinarios conciertos que brindó el cofundador de Pink Floyd, Roger Waters, el gramado quedó en pésimas condiciones, generando una primera alarma.

Pero eso no es todo, ya que este jueves se presentarán en el recinto de Macul los británicos de The Cure, por lo cual la cancha podría empeorar todavía más y no estar presentable para el duelo con los hispanos.

Ante este escenario, el presidente del Club Social y Deportivo Colo-Colo, Matías Camacho, planteó que "si no puede garantizar las condiciones de la cancha para el domingo no se debería hacer el recital este jueves. La única forma es que la productora entregue la cancha en buenas condiciones y se pueda jugar el domingo en casa".

Sin embargo, según informaron en radio Cooperativa en el "Cacique" ya habrían dado con la solución a este problema, optando por parchar el pasto y así albergar el cotejo sin mayores inconvenientes.

