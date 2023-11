Karate: Venezuela gana el oro y chileno Freire la medalla de plata en categoría -65 kgs

Un nuevo oro para Venezuela llegó en las últimas horas de Santiago 2023, con Andrés Madera ganando la final por los 67kg masculino en karate kumite ante el chileno Tomás Freire en el Centro de Deportes de Contacto del Estadio Nacional.

Pese a que el resultado del enfrentamiento terminó en un 3-3 final, la presea dorada se fue para Madera al haber registrado el primer punto del duelo, obteniendo la victoria por senshu. Todo esto en los últimos segundos de combate, cuando el local tenía una ventaja de 3-2.

Con este triunfo, Venezuela ganó su segundo oro en el Karate de Santiago 2023 tras la victoria de Yorgelis Del Carmen Salazar en la categoría de -50kg femenino. Además, el equipo venezolano obtuvo una plata y dos bronces en la disciplina.

Freire declaró tras la pelea que “mis compañeros la rompieron. Son megacracks, donde demostramos ahora y en los Panamericanos específicos liderando el medallero, haciendo historia. Hace rato que venimos haciendo las cosas bien. Estoy feliz con lo que hemos logrado como equipo”.

Sin embargo, la autocrítica llegó al comentar su rendimiento personal, declarando frustrado que “fue un combate duro. Pensé que lo ganaba, tenía la medalla de oro en mi mano y se deshizo en un segundo. No puedo decir que es un éxito ser segundo. Es una derrota y soy el perdedor de hoy. Una medalla de plata no es nada en comparación al trabajo que he realizado. Es como quedarme en mi casa”.

“Estar en el podio es un mérito para ser tan joven y estar acá, pero a mí no me interesaba otro color que no sea el oro. Es algo que soñaba y añoraba. Estar con una de plata no me llena”, agregó.

Ya pensando en su futuro, el chileno adelantó que “ahora toca esperar lo que pase el próximo año. Como ustedes saben el karate no es deporte olímpico. Hasta acá llega el ciclo y no sé qué conclusiones sacar del mío. Eso lo haré más adelante. Esto es lo que toca, tengo que sacudir y levantarme. Así es el deporte y la vida”.

“Cada uno que está acá sabe que si llegamos a una final es para ganarla. Ustedes pudieron verlo. Todas las finales se ganaron, menos yo. Toca quedarse con esa sensación nada más”, concluyó Freire.

