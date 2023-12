Juan Tagle por advertencia del Sifup de paralizar la actividad si no se corrige norma de extranjeros: "No es la manera"

Continúa la polémica en torno a controvertida decisión del Consejo de Presidentes de la ANFP que aprobó la implementación de una regla que permitirá la presencia de seis extranjeros en cancha, a partir de la temporada 2024 del Campeonato Nacional.

Uno de los que se opuso a la medida cuando se sometió a votación fue Juan Tagle, presidente de Cruzados, concesionaria que administra a la Universidad Católica, quien en conversación con radio ADN dejó en evidencia su disconformidad con la visada normativa.

"Si se pretendía cambiar la regla tendría que haberse evaluado con tiempo, escuchando al Sifup, colegio de entrenadores, clubes, jugadores y técnicos actuales. No nos parece esta decisión que se haya tomado de manera tan acelerada, sin ningún análisis", partió comentando el timonel.

Asimismo, el dirigente argumentó que "me parece que es excesivo que haya más de 5 extranjeros, el fútbol chileno requiere de un espacio para nuestros jugadores jóvenes".

Por otra parte, reveló que "el directorio de la ANFP está evaluando citar al Consejo de Presidentes para rediscutir la medida. Hay que ver cuál sería el quorum para aprobar un cambio. Esperamos que se pueda revisar el tema".

Finalmente, Tagle tuvo palabras para la dura advertencia que realizó el presidente del Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup), Gamadiel García, quien deslizó una posible paralización de la actividad si el ente rector del balompié criollo no revierte la norma.

"No me gusta que el Sifup amenace de inmediato con un paro, no es la manera, pero cada uno está en su derecho de tomar las acciones que corresponde. Creemos que lo ideal sería integrarse a una discusión, donde se tome bien las consecuencias, los pros y las contras de la medida", subrayó.

PURANOTICIA