Juan Tagle deja Cruzados tras victoria de la UC ante Cruzeiro: "Este encuentro quedará en mi corazón para siempre"

Universidad Católica venció por 2-1 a Cruzeiro en Brasi, victoria como visitante que llega luego que el elenco precordillerano iniciara su camino en la fase grupal de la Copa Libertadores la semana pasada, instancia cayeron de local frente a Boca Juniors.

El triunfo conseguido en el césped del estadio Mineirao de Belo Horizonte generó profunda alegría en Juan Tagle, actual presidente de Cruzados, quien aprovechó la instancia para emitir palabras de despedida, ya que el compromiso internacional de la Franja marcó su última presentación liderando a la institución deportiva.

El timonel cruzado señaló que "sólo quiero expresar mi gratitud y despedirme, porque este era mi último partido como presidente, y vivirlo con un triunfo épico como éste, donde el equipo dejó todo en la cancha, es otro regalo que Dios me da por estos 16 años en Cruzados y 10 años como presidente".

En esa misma línea, el directivo complementó sus dichos agradeciendo "a mi familia, a los hinchas... Estamos tremendamente felices porque fue un muy buen partido. Todo este encuentro quedará en mi corazón para siempre".

Finalmente, al ser consultado respecto a los pasos que tomará en su futuro personal, Tagle detalló cómo será su salida formal de la concesionaria: "El lunes hacemos nuestra junta de accionistas y entrego el cargo, así que estoy con mucha emoción. Ahora volveré a mi oficina a trabajar y celebrar, nada más que eso", concluyó.

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