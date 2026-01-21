Juan Tagle advierte sanciones para hinchas de la UC por incidentes en semifinales de la Supercopa

El presidente de Cruzados, Juan Tagle, lanzó una fuerte advertencia tras los incidentes que protagonizaron algunos hinchas de Universidad Católica en la victoria por 4-2 sobre Huachipato, en el marco de las semifinales de la Supercopa disputada en el estadio Sausalito de Viña del Mar.

En concreto, el mandamás del conjunto precordillerano se pronunció con respecto al uso de petardos y bengalas por parte de un grupo de forofos, apuntando que "entiendo que algunos están identificados y serán sancionados probablemente".

En esa misma línea, el dirigente subrayó que "el mismo comportamiento que tenemos en el Claro Arena, debemos mantenerlo cuando jugamos de visita, porque las sanciones son iguales".

Asimismo, el timonel del elenco estudiantil instó a los fanáticos de la UC "a mantener siempre el buen comportamiento. Los petardos, las bengalas, esas cosas están prohibidas y quienes sean sorprendidos portándolas o encendiéndolas van a ser castigados con el derecho de admisión".

Finalmente, Tagle llamó "a la tranquilidad, a apoyar y a disfrutar la final de la Supercopa. Tenemos la oportunidad de convertirnos en el equipo más ganador de Supercopas en Chile. Entonces, que nadie se pierda la fiesta y que todos se comporten de la mejor manera".

PURANOTICIA