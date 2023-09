Juan José Ribera: "Reconozco que el equipo no ha mejorado, al contrario, ha involucionado"

Tras la caída de ayer ante Ñublense, sumando apenas nueve partidos al mando del equipo, Juan José Ribera decidió dar un paso al costado y presentar su renuncia a la banca de Curicó Unido, actual colista del Campeonato Nacional.

En conferencia de prensa, el entrenador habló fuerte y claro, admitiendo que no pudo encontrarle la vuelta al mal momento del club y asegurando que su decisión fue en aras del elenco albirrojo.

"Reconozco que el equipo no ha mejorado, al contrario, ha involucionado. Tuve una conversación muy sincera con el directorio. Estoy resignado parte de mi contrato para que el equipo tome otros aires, porque para mí sería fácil quedarme, recibir un par de cachetazos, cobrar mi plata y después irme a fin de año como si no me importara nada, pero yo no funciono de esa forma", aseveró el estratego.

En la misma línea, el DT sostuvo que "me costó un montón decirle a mi cuerpo técnico que tenemos que resignar dinero para poder salir de acá, porque a cada uno le complica el bolsillo, no estamos salvados económicamente".

Pensando en la recta final del torneo, dijo esperanzado que "ojalá que en estos seis partidos Curicó tenga la opción de salvarse y pueda mantener la categoría, es lo que más deseamos nosotros. Dimos todo para eso, pero lamentablemente no pudimos, así que lo más sensato es dar un paso al costado".

Por último, el ahora ex adiestrador de los maulinos indicó que "de los jugadores me despediré el lunes o martes, pero me voy agradecido de la entrega de ellos. El fútbol es como la vida, las cosas resultan y otras veces no, pero los jugadores están poniendo todo".

