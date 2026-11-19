Jorge Uauy se impuso con amplio margen a su contendiente Jorge Yunge en las elecciones de la presidencia de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), realizadas en el Hotel Mandarín Oriental de Las Condes, debido a la clausura de la sede en Peñalolén.

Y tras ser electo, el ahora extimonel de Palestino agradeció el respaldo de los clubes y aseguró tendrá una gran responsabilidad en el nuevo proceso de la entidad.

"Más que un apoyo, esto nos entrega una tremenda responsabilidad para sacar adelante todas las tareas y los desafíos que tenemos en la ANFP. Estoy bastante alegre y tranquilo por el logro, pero esto parte ahora. La votación se terminó, las elecciones se acabaron y comienza el trabajo", comenzó diciendo.

Además, recordó su paso en el cuadro árabe: "El trabajo que se hizo ahí fue arduo y, de una u otra forma, se parece mucho a lo que pretendemos hacer nosotros como lista en la Federación. Queremos profesionalizar lo más posible la ANFP y poder tener buenos contratos y buenos ingresos para beneficiar a todo el fútbol, poner a los clubes al centro y poder tener una buena gestión durante el tiempo que nos toque asumir".

"Vamos a empezar a trabajar en un traspaso ordenado en el curso de los próximos 30 o 45 días, cosa de poder empezar el 1 o el 2 de enero con todo en orden y ya tomando las decisiones que tenemos que tomar para sacar adelante esta linda industria", añadió.

También, manifestó su confianza de que Pablo Milad pueda ordenar la situación que tiene al organismo con su sede clasurada: "Sigue habiendo un presidente de la ANFP hasta el 1 de enero y él está haciendo, junto con su equipo, todas las gestiones. Eso me lo dijo personalmente, que está haciendo todas las gestiones para sacar adelante este tema de la clausura de la ANFP. Entiendo que es una tarea un poco lenta, pero que sí están preparados para sacarla adelante. De hecho, tengo entendido que pagaron la patente de los tres últimos años y que están a la espera de una respuesta del Juzgado de Policía Local".

Sobre si se mantendrá en el cargo o si lo dejará para liderar la Federación de Fútbol de Chile después de que ambas entidades estén separadas, dijo: "Lo único que puedo decir respecto a la Federación es que el fútbol profesional debe tener presencia en ella. La forma en que lo haga ya la veremos. Hay muchas cosas que hablar y conversar. No descarto nada, ni una renuncia ni seguir".

"Tienen que tener presente que este trabajo que tenemos nosotros es temporal, porque al transformarse esto en sociedad anónima, tienen que venir nuevas elecciones. Esta posibilidad de una eventual renuncia cabe para todos los que estamos acá, porque perfectamente podríamos tener la ANFP transformada en una sociedad anónima en 90 o 180 días, a más tardar. Y en eso, ya forzosamente tenemos que hacer nuevas elecciones", agregó.

Por último, Uauy sentenció: "Estamos diciendo que el fútbol profesional, y puede ser cualquiera de nosotros, tiene que estar presente en la Federación. Eso es lo único que estoy diciendo. El resto no depende de nosotros, depende de la ANFA y de los grupos de interés".

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