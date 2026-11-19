Comienza una nueva etapa en la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), luego de que este jueves se llevaran a cabo las elecciones para definir a su nuevo presidente. El proceso se realizó en el Hotel Mandarín Oriental, en la comuna de Las Condes, debido a la clausura de la sede del organismo ubicada en Peñalolén.

Jorge Uauy fue elegido como sucesor de Pablo Milad al mando del fútbol profesional chileno, cargo que ejercerá durante los próximos cuatro años, tras imponerse ampliamente en la votación de esta jornada.

El ahora expresidente de Palestino, quien encabezaba el sector de la oposición, obtuvo 27 votos frente a los 14 alcanzados por su contendor, Jorge Yunge, representante de la línea de continuidad de la gestión de Milad. Además, se registraron dos votos nulos y cinco en blanco.

Con este resultado, la nueva directiva de la ANFP quedó conformada por Juan Tagle como vicepresidente, Jorge Contador (Coquimbo) en el cargo de secretario general y Diego Livingstone (Concepción) como tesorero. En tanto, los puestos de directores serán ocupados por Karina Mazú de Ponsón du Terrail (Deportes Recoleta), Ignacio Melhech Castellón (Cobreloa) y Eduardo Ramírez Carrión (Deportes Iquique).

Cabe consignar que Uauy asumirá exclusivamente la presidencia de la ANFP, quedando bajo su responsabilidad todo lo relacionado con la competencia del fútbol profesional chileno. Asimismo, deberá liderar el proceso de separación entre el organismo y la Federación de Fútbol de Chile, entidad que tendrá su propio proceso eleccionario para definir a su presidente en enero próximo.

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